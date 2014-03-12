لهذا السبب تتلقى ريهام عبد الغفور دروساً في اللهجة السورية؟

تتلقى الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور هذه الأيام دروساً في اللهجة السورية على يد مدرب سوري الجنسية.

وأتت هذه الخطوة بسبب قيام ريهام بتصوير أحداث مسلسل"تفاحة آدم"، حيث تجسّد شخصيّة فتاة تنتحل شخصيّة امرأة سورية لكي تقوم بمهمة مربّية.

وشارك في بطولة المسلسل خالد الصاوي، بشرى، سامي العدل، فيدرا، عن قصة من تأليف الكاتب محمد الحناوي ومن إخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

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