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جيني إسبر قلّدت هيفا وهبي؟!

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جيني إسبر قلّدت هيفا وهبي؟! جيني إسبر قلّدت هيفا وهبي؟!

تعرّضت الفنّانة السّوريّة جيني إسبر لحملة من الاتّهامات بعد نشرها صوراً حديثة لها، وتبدو فيها وقد صبغت شعرها باللّون الأحمر، حيث اتّهمها الجمهور المُتابع بتقليد هيفا وهبي التّي صبغت شعرها مؤخّراً بهذا اللّون.

جيني إسبر، وعبر صفحتها الشّخصيّة على "فيس بوك"، دافعت عن نفسها، وأكّدت أنّها لم تقلّد أحداً، وأنّها سبق لها أن قامت بصبغ شعرها بالأحمر في مسلسلها "رومانتيكا" الذّي عُرض منذ عامين، حيث قدّمت شخصيّة "توتي" الكوميديّة آنذاك.

وكانت الفنّانة السّوريّة هبة نور قد قامت أيضاً بصبغ شعرها باللّون الأحمر، كذلك قامت الفنّانة الشّابّة لينا دياب بصبغ شعرها بنفس اللّون، إلا أنهنلم يقمن بهذه الخطوة الجريئة إلا بعد قيام هيفا بتلوين شعرها بالأحمر.

 

 

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