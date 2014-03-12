«الجارديان»: مناورات ميليشيات ليبيا حول النفط تستهدف مساومة الحكومة على السلطة

تساءلت صحيفة الجارديان البريطانية عن سر محاصرة انفصاليين شماليين ثلاثة موانئ رئيسية في ليبيا منذ شهر أغسطس؟ واعتبرت ذلك بمثابة خطوات صوب الاستيلاء على حصة أكبر من ثروة النفط الوطني وإعلان دولة ذاتية الحكم.

ونوهت الصحيفة – في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم “الثلاثاء”- عن قيام فرقة مسلحة بقيادة إبراهيم الجضران في صيف 2013 بمحاصرة حقول نفطية وموانئ شمالي شرق ليبيا، حيث يتركز معظم نفط البلاد.. وأشارت إلى تبعية الجضران للمكتب السياسي بإقليم برقة الذي أعلن نفسه سلطة حاكمة للإقليم.

ونبهت الصحيفة إلى أن التهديدات ببيع النفط الخام بطريق غير قانوني إلى جهات خارجة عن القانون بدأت منذ أشهر.. ورأت الجارديان أن ذلك يمثل سلاحا فعالا في ترسانة الجماعات الانفصالية لمساومة الحكومة المركزية على السلطة.

ورصدت الصحيفة البريطانية وقوف عدد من الألوية المسلحة التابعة للحكومة -”مصراتة” و”17 فبراير” و”درع ليبيا”- في مواجهة مناورات إبراهيم جضران الذي يسيطر على ثلاثة موانئ في “راس لانوف” و”زويتينة” و”سدرة”.

ونوهت عن عدد رجال الجضران والذين تتفاوت التقديرات بشأنهم من ألفين إلى عشرين ألفا، كما أن حجم قاعدته الجماهيرية أمر قابل للنقاش. .كما أن معظم الليبيين يعتبرون أفعاله نوعا من اللصوصية ومزاعمه بالسلطة الإقليمية جعجعة بلا طحن. ورجحت الصحيفة أن الجضران يحصل على تمويل من رجال أعمال ليبيين أثرياء.