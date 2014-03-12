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إيران: إسرائيل تريد عرقلة حل الملف النووي عبر قضية «سفينة السلاح»

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إيران: إسرائيل تريد عرقلة حل الملف النووي عبر قضية «سفينة السلاح» إيران: إسرائيل تريد عرقلة حل الملف النووي عبر قضية «سفينة السلاح»

الصواريخ

اتهمت أوساط إيرانية رسمية وشعبية الإسرائيلية بفبركة قضية السفينة المحملة بالأسلحة من إيران إلى قطاع غزة، وذلك بهدف عرقلة الجهود الدولية المبذولة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي، وفقًا لما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

ويصف الإيرانيون السفينة التي استولت عليها إسرائيل في البحر الأحمر بالأكذوبة الجديدة التي تضاف إلى مسلسل الاتهامات الإسرائيلية، وأنها محاولة لإخفاء فشلها في الحؤول دون الانفتاح الدولي سياسيًا واقتصاديًا إزاء طهران، والتقدم الذي أحرزته في ملفها النووي، وحوارها مع السداسية الدولية.

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