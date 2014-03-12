رونالدو ينقذ حياة طفل رضيع ويتكفل بعلاجه

أبرزت صحيفة ” أس ” الإسبانية العمل الخيري و الإنساني الذي قام به كريسيتيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي، تجاه طفل رضيع مريض عمره 10 أشهر.

وأوضحت أن أفضل لاعب في العالم تدخل من أجل إنقاذ حياة الطفل إريك أورتيز كروز والذي يعاني من أمراض و خلل في الأنسجة القشرية واضطرابات في الدماغ والتي تسبب له نوبات.

> وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل الصغير يحتاح لإجراء جراحة خطيرة ستكلف 600 ألف يورو، لتلجأ أسرته لطبع صور الرضيع على قمصان وقبعات للمساعدة في جمع جزء من المبلغ المطلوب… وعندما علم رونالدو بالحالة، أجرى اتصالاته للتأكد من صحة مرض الرضيع، قبل أن يتدخل ويقرر تقديم ملابسه وأحذيته الخاصة ليتم بيعها ، وتخصص ريعها للطفل المريض، بحسب الصحيفة.

> وقرر رونالدو التكفل بالحالة، والإشراف على المزاد بنفسه من أجل إنقاذ حالة الطفل الصغير.

> وأكدت الصحيفة أنها ليست هذه المرة الأولى التي يتحرك فيها رونالدو تجاه الأعمال الإنسانية والخيرية، وأنه دائمًا يسعى لمساعدة الفقراء والمرضى.

> يذكر أن رونالدو يواصل تألقه الملفت هذا الموسم، حيث قاد فريقه حتى الأن لصدارة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة كما أنه يتصدر قائمة هدافي الليجا برصيد 24 هدفًا .

أ ش أ