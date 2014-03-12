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بطل زامبيا يواجه الزمالك رسميًا 22 مارس في دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا

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بطل زامبيا يواجه الزمالك رسميًا 22 مارس في دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا بطل زامبيا يواجه الزمالك رسميًا 22 مارس في دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا


> أكد حمادة أنور المدير الإداري لفريق الزمالك أن نادي ” نكانا ريد ديفلز ” الزامبي حدد رسميا يوم 22 مارس الجاري موعدا للقائه مع الزمالك في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا في لوساكا عاصمة زامبيا.
> أوضح أنور أن النادي تلقى الإخطار الرسمي من جانب النادي الزامبي اليوم يؤكد فيه اختياره للسبت 22 مارس للقاء ، حيث يقوم حاليا بإجراء اتصالات مكثفة مع شركات السياحة والطيران لاختيار خطوط الطيران الأفضل للرحلة وتحديد موعد السفر لخوض المباراة الهامة .

على جانب آخر، أعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح حكام مباراة الزمالك وتليفونات بنى سويف المقرر لها غدا والمؤجلة من الاسبوع التاسع للدورى الممتاز .

ويدير الحكم محمد معروف المباراة ويعاونه ضياء السكران ومحمود ابو الرجال ..وعماد الالفى حكما رابعا.
> أ ش أ

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