بطل زامبيا يواجه الزمالك رسميًا 22 مارس في دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا



> أكد حمادة أنور المدير الإداري لفريق الزمالك أن نادي ” نكانا ريد ديفلز ” الزامبي حدد رسميا يوم 22 مارس الجاري موعدا للقائه مع الزمالك في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا في لوساكا عاصمة زامبيا.

> أوضح أنور أن النادي تلقى الإخطار الرسمي من جانب النادي الزامبي اليوم يؤكد فيه اختياره للسبت 22 مارس للقاء ، حيث يقوم حاليا بإجراء اتصالات مكثفة مع شركات السياحة والطيران لاختيار خطوط الطيران الأفضل للرحلة وتحديد موعد السفر لخوض المباراة الهامة .

على جانب آخر، أعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح حكام مباراة الزمالك وتليفونات بنى سويف المقرر لها غدا والمؤجلة من الاسبوع التاسع للدورى الممتاز .

ويدير الحكم محمد معروف المباراة ويعاونه ضياء السكران ومحمود ابو الرجال ..وعماد الالفى حكما رابعا.

> أ ش أ