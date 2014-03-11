أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الجزيرة يسحق شباب السعودية

Google+ Print
الجزيرة يسحق شباب السعودية الجزيرة يسحق شباب السعودية

سحق الجزيرة الإماراتي مضيفه السعودي الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أسيا مساء اليوم الثلاثاء.

الجزيرة زاد رصيده إلى ست نقاط وهو يتصدر المجموعة الأولى بعد انقضاء جولتين من عمر المرحلة.

أما الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط إذ فاز في لقاء أول قبل السقوط أمام الجزيرة.

تقدم علي ميخوت للفريق الإماراتي في الدقيقة 7، قبل أن يضيف عبد الله القاسم الهدف الثاني في الدقيقة 12.

قلص أحمد عاطف النتيجة لصالح الشباب بهدف في الدقيقة 52، لكن الجزيرة حسم اللقاء بهدف ثالث.

وكان صاحب هذا الهدف هو المحترف خوسيلي في الدقيقة 56.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما