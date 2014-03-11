الجزيرة يسحق شباب السعودية

سحق الجزيرة الإماراتي مضيفه السعودي الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أسيا مساء اليوم الثلاثاء.

الجزيرة زاد رصيده إلى ست نقاط وهو يتصدر المجموعة الأولى بعد انقضاء جولتين من عمر المرحلة.

أما الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط إذ فاز في لقاء أول قبل السقوط أمام الجزيرة.

تقدم علي ميخوت للفريق الإماراتي في الدقيقة 7، قبل أن يضيف عبد الله القاسم الهدف الثاني في الدقيقة 12.

قلص أحمد عاطف النتيجة لصالح الشباب بهدف في الدقيقة 52، لكن الجزيرة حسم اللقاء بهدف ثالث.

وكان صاحب هذا الهدف هو المحترف خوسيلي في الدقيقة 56.