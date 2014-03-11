سلمى رشيد تُنافس مرة جديدة على شاشة Mbc

تستعدّ قناة «إم بي سي» لإطلاق النسخة العربية من برنامج " Your face Sounds Familiar " أو «وجهك يبدو مألوفاً» في شهر أبريل/نيسان المقبل، على أن يتولى تقديمه الفنان والمقدّم اللبناني طوني أبو جودة.

البرنامج سيتم بثّه على الهواء مباشرة، وفق نظام «البرايمات»، على أن يضمّ ثمانية مشتركين، يقوم كلّ واحد منهم بالتنكّر وتقليد شخصيّة فنان كبير، ويخضع أداؤهم لتقييم لجنة تحكيم، قبل أن يطرح للتصويت الجماهيري، ليخرج كلّ أسبوع أحد المشاركين، بناء على هذا التصويت.

وكشفت نجمة «أراب أيدول» المغربية سلمى رشيد عن أنها ستكون من ضمن المشتركين الثمانية، إذ أعلنت عبر صفحتها الشخصيّة على موقع «فيس بوك» أنها ستشارك وزميلتها السورية فرح يوسف في البرنامج، في وقت عُلم أنّ النجمة السورية ديما قندلفت والمغنية اللبنانية باسمة ستنضمان إلى سلمى وفرح، ليكتمل عقد الجزء الأنثوي من البرنامج، بانتظار اختيار أربعة مشتركين ذكور حتى يكتمل العدد.

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