"الأعلى للصحافة" : ما تردد عن استقالة جلال عارف غير صحيح

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، وكيل أول المجلس الأعلى للصحافة، أن ما تردد عن استقالة الكاتب الصحفى جلال عارف، رئيس المجلس غير صحيح .

وأوضح عيسى، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن الكاتب الصحفى جلال عارف سيتغيب عن المجلس لمدة تزيد عن أسبوع، وفوضه بصفته وكيل أول المجلس الأعلى للصحافة بتسيير أعمال المجلس لحين عودته من الفحوصات الطبية التى يجريها، موضحاً أنه سيقوم بإنهاء الأمور العاجلة للمجلس لحين عودة جلال عارف بعد الفحوصات الطبية التى سيجريها.

وأكد، وكيل أول المجلس الأعلى للصحافة، إن تفويضه لإدارة المجلس الأعلى للصحافة عمل إجرائى يحدث كثيرًا فى حال انشغال رئيس المجلس، مشددًا أنه ليس بجديد أن يقوم أحد الوكيلين بإنهاء الأمور التقليدية بالمجلس حال غياب رئيسه.