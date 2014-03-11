مدير عمليات جنوب سيناء: سدود الإعاقة قللت حجم خسائر السيول

قال اللواء عادل كساب المتحدث الرسمي ومدير غرفة العمليات لمحافظة جنوب سيناء ورئيس ادارة الازمات والكوارث ان لجان حصر الخسائر التي وقعت جراء مياه السيول والامطار الغزيرة التي تساقطت على المحافظة الاحد الماضي تعمل بكافة المدن لتقدير الاضرار في المنازل والممتلكات الخاصة بالمواطنين في المدن التي تأثرت بمياه السيول وهى دهب وطور سيناء وابو زنيمة وسانت كاترين ولم تنتهى من اعمال الحصر مشيرا الى ان هذه المدن بها اكبر نسبة خسائر وأضرار جراء السيول ومنها اتلاف مزرعة بالكامل بقرية وادى الطور وتهدم 5 منازل على مستوى المحافظة .

واوضح كساب انه جارى اعادة رفع كفاءة الطرق التي جرفتها مياه السيول كطريق “دهب- شرم الشيخ ” والطريق الاوسط حيث تسببت مياه السيول في هبوط اجزاء من الطريق بعمق متر ونصف وقال كساب ان الخسائر التي لحقت بالمحافظة جراء السيول لم تكن (بالكبيرة ) على حد وصفه، مشيرا الى ان السدود التحويلية وسدود الاعاقة والتهدئة حالت دون وقوع كارثة بمدن المحافظة فتدفق المياه كان طبيعيا وأنحدر في مجراه الطبيعي .

وقال ان المحافظة بصدد انشاء بحيرة تسع نصف مليون متر مكعب من مياه السيول بمدينة ابو رديس لتصبح ثانى بحيرة بالمحافظة تستوعب مياه السيول مع بحيرة وادى وتير بنوبيع ولتمكن المحافظة من الاستفادة من المياه حتى لا يتم اهدارها في البحر وقال انه سيتم تقدير الخسائر بمجرد انتهاء لجان الحصر من عملها لتعويض المضارين من المواطنين سواء فى منازلهم التي تهدمت او ممتلكاتهم الخاصة كالمزارع والماشية والاغنام التي نفقت .

من جانبه قال فؤاد عبد العظيم وكيل مديرية الشؤن الاجتماعية بالمحافظة ان لجان الحصر انتهت من حصر اعداد المواطنين المضارين بمدن طور سيناء ودهب ووصل عددهم الى 80 اسرة بالمدينتين 73 بالطور و7 أسر بدهب وتم توزيع 750 بطانية على الاسر التي تهدمت منازلها مشيرا الى انه تعويض مبدئي وجارى حصر باقي الممتلكات الخاصة بالأسر في باقي المدن وسيتم تعويضها طبقا لقانون الضمان الاجتماعي بحد اقصى ب 5 الاف جنيه لكل اسرة حسب حجم الضرر ونوعه .