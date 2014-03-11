أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتراجع القطرية بالتزامن مع قرب ترشح السيسي للرئاسة

Google+ Print
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتراجع القطرية بالتزامن مع قرب ترشح السيسي للرئاسة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتراجع القطرية بالتزامن مع قرب ترشح السيسي للرئاسة

المشير عبد الفتاح

قالت وكالة أنباء “رويترز” ، إن الأسهم المصرية قفزت  اليوم، الثلاثاء، بعد تقرير صحفي غير مؤكد ذكر أن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي سيعلن قريبا ترشحه للرئاسة بينما تراجعت بورصة قطر بعدما أصبح سهم صناعات قطر متداولا بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وقال إسلام البطراوي رئيس مبيعات الأسهم الإقليمية لدى إن.بي.كيه كابيتال “إذا حدث هذا فسيمهد الطريق لترشح السيسي للرئاسة.” ويفضل كثير من المستثمرين المصريين ترشح السيسي الذي يعتبرونه أفضل ضامن للاستقرار السياسي والمساعدات الاقتصادية الخليجية.

وأضاف  البطراوي “لكن السوق تفتقر إلى العمق الذي تأتي به المؤسسات ولن يتغير الوضع الي ان يكون هناك وضوح بشان الانتخابات والرؤية الاقتصادية.”

وأشار إلى أن مشكلات تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية والخوف من هبوط الجنيه المصري مازالا يبعدان المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 بالمئة إلى 8109 نقاط غير بعيد عن أعلى مستوى له في 66 شهرا الذي لامسه في وقت سابق هذا الشهر.

وفي الدوحة تراجع مؤشر البورصة 1.7 بالمئة بعد صعوده على مدى ثلاث جلسات.

وهبطت أسهم الشركات الكبيرة وجاءت صناعات قطر في مقدمة الخاسرين مع هبوط سهمها 7.1 بالمئة بعد انقضاء الحق في توزيعات أرباح 2013 التي بلغت 11 ريالا.

وتسارعت وتيرة جني الأرباح في الإمارات العربية المتحدة. وهبط مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة مقلصا مكاسبه في 2014 إلى 21.4 بالمئة ومسجلا أدنى مستوى إغلاق في أربعة أسابيع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب