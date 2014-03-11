ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتراجع القطرية بالتزامن مع قرب ترشح السيسي للرئاسة

قالت وكالة أنباء “رويترز” ، إن الأسهم المصرية قفزت اليوم، الثلاثاء، بعد تقرير صحفي غير مؤكد ذكر أن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي سيعلن قريبا ترشحه للرئاسة بينما تراجعت بورصة قطر بعدما أصبح سهم صناعات قطر متداولا بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وقال إسلام البطراوي رئيس مبيعات الأسهم الإقليمية لدى إن.بي.كيه كابيتال “إذا حدث هذا فسيمهد الطريق لترشح السيسي للرئاسة.” ويفضل كثير من المستثمرين المصريين ترشح السيسي الذي يعتبرونه أفضل ضامن للاستقرار السياسي والمساعدات الاقتصادية الخليجية.

وأضاف البطراوي “لكن السوق تفتقر إلى العمق الذي تأتي به المؤسسات ولن يتغير الوضع الي ان يكون هناك وضوح بشان الانتخابات والرؤية الاقتصادية.”

وأشار إلى أن مشكلات تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية والخوف من هبوط الجنيه المصري مازالا يبعدان المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 بالمئة إلى 8109 نقاط غير بعيد عن أعلى مستوى له في 66 شهرا الذي لامسه في وقت سابق هذا الشهر.

وفي الدوحة تراجع مؤشر البورصة 1.7 بالمئة بعد صعوده على مدى ثلاث جلسات.

وهبطت أسهم الشركات الكبيرة وجاءت صناعات قطر في مقدمة الخاسرين مع هبوط سهمها 7.1 بالمئة بعد انقضاء الحق في توزيعات أرباح 2013 التي بلغت 11 ريالا.

وتسارعت وتيرة جني الأرباح في الإمارات العربية المتحدة. وهبط مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة مقلصا مكاسبه في 2014 إلى 21.4 بالمئة ومسجلا أدنى مستوى إغلاق في أربعة أسابيع .