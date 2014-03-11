الإيقاف 7 مباريات لمدرب نيوكاسل بعد ' نطح ' زميل المحمدي

لندن، (إفي): فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم عقوبة الايقاف سبع مبارايات على المدير الفني لفريق نيوكاسل، آلان باردو، على خلفية قيامه بـ"نطح" لاعب وسط هال سيتي ديفيد مايلر.

وكان المدرب الويلزي (52 عاما) عاما طرد بسبب هذه الواقعة في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح فريقه.

وارتكب باردو الواقعة حينما كان فريقه متقدما بنتيجة 3-1 بعد أن قام اللاعب بدفعه لمحاولة استعادة الكرة لتنفيذ رمية تماس.

ووقعت عقوبة بقيمة 60 ألف استرليني على المدرب من قبل الاتحاد الإنجليزي بجانب 100 ألف استرليني أخرى فرضها النادي عليه عقب مباراة هال.

وعلى الرغم من أنه يمكن استئناف العقوبة إلا أن المدرب أعلن قبوله لها واعتذر عن تصرفه.

وصرح المدرب "كما أوضحت، أندم بشدة على هذا الحادث وأعتذر من كل قلبي لكل الأطراف المعنية بخصوص تصرفي، والذي أعرف أنه غير مقبول".

وتابع باردو "كل تركيزي منصب حاليا على اعداد الفريق لمباراة فولهام المقبلة وانهاء الموسم في أفضل وضع ممكن".

وتنص العقوبة على أنه لا يمكن للمدرب دخول الاستاد الذي يلعب به فريقه في أول ثلاث مبارايات من العقوبة.