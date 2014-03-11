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برشلونة: لن نطرد مارتينو

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برشلونة: لن نطرد مارتينو برشلونة: لن نطرد مارتينو

نفى برشلونة وجود أي احتمال لإقالة مدربه جيراردو مارتينو في الوقت الراهن، رغم الانتقادات التي يتعرض لها الأرجنتيني.

مدرب منتخب باراجواي الأسبق خسر مع برشلونة أمام ريال بلدالوليد بهدف، ليتسع الفارق بينه ومتصدر ترتيب الليجا ريال مدريد إلى 4 نقاط.

وتعرض تاتا لانتقادات كبيرة بسبب ضعف مستوى برشلونة خلال اللقاء.

لكن خوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة صرح "تات مرتبط معنا بعقد حتى 2015، ونسعى لأن يكون معنا في الموسم الجديد".

وتابع "نأمل في أن يكون معنا لسنوات طويلة، وهو يرغب في أن يفعل كل شيء بشكل صحيح ويفوز في النهاية".

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