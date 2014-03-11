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كاليخون لاعب نابولى: نستطيع منافسة يوفنتوس .. الموسم المقبل

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كاليخون لاعب نابولى: نستطيع منافسة يوفنتوس .. الموسم المقبل كاليخون لاعب نابولى: نستطيع منافسة يوفنتوس .. الموسم المقبل

نابولى /أ ش أ/ قال جوزيه كاليخون لاعب نابولى إنه "يعتقد أن ناديه سيمثل منافسا قويا وخطيرا للعملاق الإيطالى يوفنتوس فى العام القادم".

ورغم أن الفارق بين اليوفى متصدر الدورى ونابولى يصل الآن إلى 17 نقطة، إلا أن كاليخون مهاجم ريال مدريد السابق ذكر أنه يعتقد أن البارتينوبى سوف ينضج تماما فى الموسم القادم إلى حد أنه سيكون قادرا على منافسة اليوفى بقوة على الفوز بلقب الدورى.

وقال اللاعب الإسبانى الذي يبلغ من العمر 27 عاما إن "هذا الفريق قادر على تحقيق الكثير اعتبارا من العام القادم.. وإننى أرى أننا مازلنا نحتاج إلى عام آخر كى نطور من أدائنا ونضم لاعبين جدد إلى الفريق حيث سيكون لنا وقتها شأن آخر تماما".

وأضاف أن "بطولة كأس إيطاليا مهمة تماما بالنسبة لنا، ونحن نأمل فى الفوز بها كى تكون فاتحة خير بالنسبة لنا من أجل الفوز بالكثير من الألقاب الأخرى بعد ذلك".

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