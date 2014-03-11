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مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض لضم موراتا مهاجم ريال مدريد

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مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض لضم موراتا مهاجم ريال مدريد مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض لضم موراتا مهاجم ريال مدريد

مانشستر /أ ش أ/ ذكرت صحيفة ديلي ستار اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض لضم مهاجم نادي ريال مدريد الشاب الفارو موراتا فى صفقة سيشهد منافسة من جانب نادي أرسنال لإتمامها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في أسبانيا أن ديفيد مويس المدير الفني للشياطين الحمر يفكر بجدية في ضم لاعب منتخب أسبانيا للشباب السابق الذي يحظى أيضا باهتمام كل من المدفعجية ونادي يوفينتوس الإيطالي.

وكان الصحفى الأسباني جوليان بالاجوى قد كشف في شهر فبراير الماضي أنه تم منح موراتا الضوء الأخضر من جانب النادي الملكي لمغادرة معقل سنتياجو برنابيو في نهاية الموسم.

ولم يتم التوصل لاتفاق بين أرسنال وريال مدريد بشأن قيمة الصفقة لكن من المعتقد أن قيمة اللاعب سوف ترتفع في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته في الفترة القادمة.

يذكر أن ريال مدريد كان حريصا على الاحتفاظ باللاعب لكن الأخير أعرب أكثر من مرة عن رغبته في الرحيل بسبب تقلص فرصه في المشاركة كأساسي ويفكر النادي في بيعه نظرا لانتهاء عقده في نهاية الموسم القادم.

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