أنشيلوتي: بايرن هو أقوى فريق في أوروبا وأخطر منافس لمدريد

باريس، (إفي): اعتبر المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن بايرن ميونخ الألماني يعد "أقوى الفرق الموجودة على الساحة حاليا وبالتالي أخطر خصم" في دوري الأبطال، ولكنه أضاف إلى أنه في هذه المسابقة "لا يفوز الأفضل دائما".

وقال أنشيلوتي في حوار مع اذاعة (أر إم سي إنفو) الفرنسية إن التتويج بلقب دوري الأبطال يعد "حافزا عظيما" بالنسبة لفريقه، معتبرا أن تحقيق الأمر سيكون "صعبا للغاية".

وصرح المدرب "تاريخ ريال مدريد كبير للغاية ولكن على الرغم من هذا لم يلعب الفريق نهائي دوري الأبطال منذ 2002 ، لذا فالهدف في الوقت الحالي هو الوصول للنهائي".

وأشار المدير الفني إلى أن فريقه يمر بـ"لحظة جيدة" في مسيرته موضحا بأنه يضم "أفراد ذوي كفاءة عالية في كل المراكز"، لدرجة أنه اعتبر أنه ربما لا يجري صفقات تعزيز جديدة الموسم المقبل.

وتحدث أنشيلوتي عن لاعبيه الشباب مثل ألبارو موراتا وخيسيه رودريجز وناتشو وكاسيميرو وداني كارباخال، موضحا أنهم يتمتعون بقدرة كبيرة تتيح لهم تمثيل النادي.

وأشاد المدرب بلاعبه الفرنسي كريم بنزيمة، مشيرا إلى أنه "يمكنه التطور وبالأخص فيما يتعلق باظهار شخصيته في الملعب لأنه خجول بصورة زائدة".

وعن مدافعه الفرنسي الشاب، رفائيل فاران اعتبر أن "لديه كل المؤهلات ليصبح أفضل مدافع في العالم".

وأوضح أنشيلوتي أنه اتخذ قرار الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي حيث شعر بأن ادارة النادي فقدت الثقة فيه بعض الشيء".