' سيتي قادر على تقديم ليلة خاصة أمام برشلونة '

برشلونة، (إفي): أعرب قائد مانشستر سيتي، المدافع البلجيكي فينسنت كومباني اليوم عن ثقته في قدرة فريقه على تعويض خسارته بملعبه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدفين نظيفين من برشلونة الإسباني، الذي سيحل عليه ضيفا غدا في لقاء الاياب بملعب كامب نو، معقل النادي الكتالوني.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي اليوم: "لدينا فريق جيد هذا العام، ونحن قادرون على تقديم ليلة خاصة مثل تلك التي دائما ما يشهدها دوري الأبطال".

ورفض كومباني ما يثار بخصوص انخفاض مستوى البرسا الذي خسر بصورة مفاجئة من بلد الوليد في الليجا بهدف حيث قال "في بعض الأحيان قد تفكر أنك قادر على الفوز، ليأتي البرسا ويلتهمك، ولكن الغد ربما يحمل مفاجأة".

وأكد اللاعب أن الفريق شاهد أكثر من مرة مباراة الذهاب واتضح أن اللاعبين لم يقدموا كل قدراتهم، وتابع "ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لاظهار مدى جودتنا كفريق".

وأضاف المدافع "علينا الايمان بقدرتنا على تحقيق الفوز من أجل أنفسنا ولجماهيرنا".

ويحل سيتي ضيفا على البرسا بعد خروجه هو الآخر أول أمس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد حامل اللقب ويجان أثلتيك بربع النهائي، ليكرر الاخير الانتصار عليه بعد نهائي الموسم الماضي.