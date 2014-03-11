الخارجية : تابعنا الحالة الصحية لسلامة الذي تعرض لإطلاق نار في ليبيا

أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث بإسم وزارة الخارجية في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم، الثلاثاء من برنامج “مانشيت”، أن وزارة الخارجية تابعت الحالة الصحية لسلامة طوبيا “ضحية العنف في ليبيا” حتى عاد لمصر.

وأضاف عبد العاطي، إن إدارة المستشفى التي كان محتجز بها سلامة في ليبيا أكدت أن حالته الصحية تستدعي الراحة ولا يسمح بنقله في طائرة التي أرسلها الجيش له، موضحًا أن موافقة المستشفى كان أمر ضروري للسماح بنقله.

من جانبه قال مكرم طوبيا شقيق سلامة طوبيا،إن أسرة “سلامة” إضطرت لنقله عن الطريق البري بعدما ظلوا 4 أيام في ليبيا دون أن يسأل عنهم أحد ولا خارجية ولا جيش، وقال شقيقه أنهم فضلوا نقل شقيقهم إلى مصر خوفا من تعرضه لأي مكروه هناك، مشيرًا إلى أن شقيقه يتواجد حاليا في مستشفى الراعي الصالح بسمالوط،وهم حاليا لا يمتلكون المال لعلاج شقيقهم.