أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخارجية : تابعنا الحالة الصحية لسلامة الذي تعرض لإطلاق نار في ليبيا

Google+ Print
الخارجية : تابعنا الحالة الصحية لسلامة الذي تعرض لإطلاق نار في ليبيا الخارجية : تابعنا الحالة الصحية لسلامة الذي تعرض لإطلاق نار في ليبيا

السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية

أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث بإسم وزارة الخارجية في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم، الثلاثاء من برنامج “مانشيت”، أن وزارة الخارجية تابعت الحالة الصحية لسلامة طوبيا “ضحية العنف في ليبيا” حتى عاد لمصر.

وأضاف عبد العاطي، إن إدارة المستشفى التي كان محتجز بها سلامة في ليبيا أكدت أن حالته الصحية تستدعي الراحة ولا يسمح بنقله في طائرة التي أرسلها الجيش له، موضحًا أن موافقة المستشفى كان أمر ضروري للسماح بنقله.

من جانبه قال مكرم طوبيا شقيق سلامة طوبيا،إن أسرة “سلامة” إضطرت لنقله عن الطريق البري بعدما ظلوا 4 أيام في ليبيا دون أن يسأل عنهم أحد ولا خارجية ولا جيش، وقال شقيقه أنهم فضلوا نقل شقيقهم إلى خوفا من تعرضه لأي مكروه هناك، مشيرًا إلى أن شقيقه يتواجد حاليا في مستشفى الراعي الصالح بسمالوط،وهم حاليا لا يمتلكون المال لعلاج شقيقهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري