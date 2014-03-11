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ضبط بنادق آلية وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة بقنا‎

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ضبط بنادق آلية وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة بقنا‎ ضبط بنادق آلية وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 بنادق آلية، وتنفيذ 300 حكم قضائي متنوع.

كان اللواء محمد كمال مدير امن بنا قد تلقى اخطارا من المقدم أسامة الشيخ رئيس وحدة مباحث نجع حمادي، يفيد ضبط جمال.ا.م، 53 سنة، محضر بمحكمة دشنا، بحوزته بندقيتين آليتين ، ومحمود.م.م، 39 سنة ، عامل أجرى ، بحوزته بندقية آلية ، محمود .م.م، 25 سنة ، عامل أجرى بحوزته بندقية آلية و10 طلقات نارية، ومحمود.م.ع، بحوزته بندقية آلية.، و تنفيذ 300 حكم قضائي جزئي ومستأنف وجنايات.

تحررت المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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