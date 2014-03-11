“حماس” تعلن استلائها على طائرة استطلاع إسرائيلية

حطمت طائرة استطلاع بدون طيار اسرائيلية اليوم الثلاثاء، على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي: “تحطمت طائرة استطلاع من طراز سكاي رايدر في شمال قطاع غزة بسبب عطل فني”، مشيرة الى ان “هنالك تحقيقا جاريا”.

ومن جهتها، قالت وكالة الرأي الرسمية التابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) على موقعها الالكتروني “سقطت صباح اليوم الثلاثاء طائرة استطلاع صهيونية جنوب شرق محافظة خان يونس”.

وأضافت “وسائل اعلام صهيونية تقول ان سقوط الطائرة كان بسبب عطل فني في محرك الطائرة”.

> واعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب انها “استولت على طائرة استطلاع صهيونية جنوب قطاع غزة”.

وبعد وقت قصير من تحطم الطائرة، قتل ثلاثة ناشطين ينتمون لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، في غارة جوية شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية الثلاثاء جنوب قطاع غزة، ولم يتضح ان كان هنالك علاقة بين الحادثين.

وكالات