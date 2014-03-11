وزير الصحة الأردنى ونائب ونظيره السعودى يصلان القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الصحة الأردنى الدكتور "على حياصات"، ونائب وزير الصحة السعودى، "محمد بن حمزة خشيم"، للمشاركة فى الدورة الـ41 لاجتماع وزراء الصحة العرب، الذى يعقد غدًا الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية برئاسة وزير الصحة الكويتى.

يناقش الاجتماع الأوضاع الصحية والإنسانية للنازحين السوريين، وكذلك فى فلسطين، بالإضافة إلى استراتيجية مكافحة مرض الإيدز فى الدول العربية، كما يتطرق إلى موضوعات تتعلق بصحة الأمهات والأطفال والتشريعات الصحية والمخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية.