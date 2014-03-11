أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الصحة الأردنى ونائب ونظيره السعودى يصلان القاهرة

Google+ Print
وزير الصحة الأردنى ونائب ونظيره السعودى يصلان القاهرة وزير الصحة الأردنى ونائب ونظيره السعودى يصلان القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الصحة الأردنى الدكتور "على حياصات"، ونائب وزير الصحة السعودى، "محمد بن حمزة خشيم"، للمشاركة فى الدورة الـ41 لاجتماع وزراء الصحة العرب، الذى يعقد غدًا الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية برئاسة وزير الصحة الكويتى.

يناقش الاجتماع الأوضاع الصحية والإنسانية للنازحين السوريين، وكذلك فى فلسطين، بالإضافة إلى استراتيجية مكافحة مرض الإيدز فى الدول العربية، كما يتطرق إلى موضوعات تتعلق بصحة الأمهات والأطفال والتشريعات الصحية والمخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365