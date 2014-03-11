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بالصور..مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات "رويال فلايت" الروسية

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أكد الطيار جاد الكريم نصر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل أولى رحلات شركة رويال فلايت الروسية القادمة من موسكو- شرم الشيخ - موسكو من طراز بوينج 200- 757، وعلى متنها عدد 223 راكب روسى الجنسية من بينهم وكلاء شركات سياحة وإعلاميين روس لتسويق هذه الرحلة فى روسيا.

من جانبه أكد مدير شركة أوديون للسياحة أنه من المقرر تسيير من 2 - 3 رحلة أسبوعيا إلى شرم الشيخ خلال الموسم الصيفى 2014 بالإضافة إلى رحلات أخرى سيتم تحديدها لاحقاً إلى مطارى الغردقة ومرسى علم.

من ناحيته أكد الطيار هانى رمزى نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى أنه تم عمل عرض مائى بسيارات الإطفاء والترحيب بالركاب من خلال قيام شركة أوديون بتقديم ورود ومأكولات ومشروبات للركاب.

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