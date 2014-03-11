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أولى رحلات “رويال فلايت” الروسية تهبط بمطار شرم الشيخ

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أولى رحلات “رويال فلايت” الروسية تهبط بمطار شرم الشيخ أولى رحلات “رويال فلايت” الروسية تهبط بمطار شرم الشيخ

أولى رحلات “رويال فلايت” الروسية تهبط بمطار شرم الشيخ

قال الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار شرم الشيخ الدولي أستقبل أولى رحلات شركة رويال فلايت الروسية القادمة من “موسكو/ شرم الشيخ / موسكو” من طراز بوينج 200- 757 وعلى متنها 223 راكب روسى الجنسية من بينهم وكلاء شركات سياحة وإعلاميين روس لتسويق هذه الرحلة فى روسيا .

وأضاف مدير شركة أوديون، إنه من المقرر تسيير من 2 – 3 رحلات اسبوعيا الى شرم الشيخ خلال الموسم الصيفى بالاضافة إلى رحلات أخرى يتم تحديدها لاحقاً الى مطارى الغردقة ومرسى علم .

وأكد الطيار هانى رمزى نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى، أنه تم عمل عرض مائى بسيارات الإطفاء والترحيب بالركاب فور وصولهم الي صالة الوصول بالمطار.

 

 

 

 

 

 

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