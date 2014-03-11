مايكل أوين: رواتب لاعبى كرة القدم ليس مبالغا فيها

اكد النجم الانجليزى الشهير مايكل اوين ان رواتب لاعبى كرة القدم العالميين ليس مبالغا فيها على عكس ما يعتقده الكثيرون .

> وكتب اوين يقول فى مدونة بريطانية مهتمة بالشئون الرياضية ” انى ارى ان الهيستيريا التى تنتاب الكثيرين حاليا بسبب ما يتردد عن قيمة رواتب لاعبى كرة القدم تعد غير ضرورية على الاطلاق ، فعندما يكون هناك شخص لديه مهارات مميزة الى حد ان الكثيرين يكونون مستعدين لاخراج كل فى جيوبهم كى يذهبوا لمشاهدته وهو يلعب فإن صاحب مثل هذه المهارات يستحق ان يتقاضى اجرا مرتفعا ” .



> ومضى النجم الانجليزى يقول فى كلمته ” ان احدا لا يشكو عندما يحصل نجوم الغناء على الملايين فى جولاتهم الغنائية او عندما يتقاضى رياضيون فى لعبات اخرى رواتب هائلة امثال روجيه فيدرير ويوسين بولت ، فما هو الفارق اذن بين كل هؤلاء ولاعب كرة قدم يحصل على مبالغ مماثلة لأنه متميز بقوة فى لعبته التى تحظى بجماهيرية عريضة ” .



> جاء ذلك ردا من اوين – نجم هجوم مانشستر يونايتد ولاعب ليفربول السابق – على الضجة التى ثارت مؤخرا حول العقد الجديد الذى وقعه فى الاولد ترافورد ويحصل بمقتضاه على 300 الف جنيه استرلينى اسبوعيا .

أ.ش.أ