تنفيذ 4 قرارات إزالة بمركز الداخلة بالوادى الجديد‎

تمكنت قوة من مركز شرطة الداخلة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لرئاسة مركز الداخلة من تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة بمركز الداخلة واكد اللواء محمد سمير مدير أمن الوادي الجديد إنه تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 867 بمساحة 6600 م تعدى على ارض الدولة بالزراعة والقرار رقم 383 ازالة سور مخالف بطول 30 م والقرار رقم 161 ازالة سور بدون ترخيص بالطوب الابيض بطول 60 مكما تم ازالة منزل قديم آيل للسقوط بالقرار رقم 142 وقال أنه تم اقتلاع الزراعات وفسائل النخيل وتجريف الأراضي.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق .و تم ارجاء تنفيذ القرار رقم 684 ارض زراعية لوجود زراعات قمح بها حتى جنى المحصول ب والقرار رقم 712 ، 692 139 تم ارجاء تنفيذهم حتى يتمكن اصحابها من إخلاءها من البضائع الموجودة بها شدد اللواء محمد سمير على تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة .