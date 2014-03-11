مدرب نكانا: الزمالك يمكن هزيمته .. وسنستمر في دوري الأبطال

يؤمن ماساوسو موالي المدير الفني لفريق نكانا أن الزمالك فريق يمكن هزيمته وذلك بعد أن وقعا سويا في دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك لقاء الذهاب في زامبيا يوم 22 مارس الجاري بحسب التقارير عبر موقع (سوبر سبورت).

وقال موالي في تصريحات نشرها موقع (سوبر سبورت): "الزمالك يمكن هزيمته، سنستعد جيدا لأن لدينا مهمة وعلينا إنجازها".

ولم يسبق أن أخرج نكانا فريق الزمالك من أي بطولة إفريقية خاضها من خلال مواجهتهما التاريخية في خمس بطولات سابقة.

وأضاف موالي "سنستمر في العمل والصلاة والدعاء، وسنستمر في هذه البطولة".

وتابع "الزمالك فريق قوي ولكن يمكننا هزيمته، وعلينا هزيمة الأفضل من أجل الاستمرار في البطولة".