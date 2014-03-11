أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب نكانا: الزمالك يمكن هزيمته .. وسنستمر في دوري الأبطال

Google+ Print
مدرب نكانا: الزمالك يمكن هزيمته .. وسنستمر في دوري الأبطال مدرب نكانا: الزمالك يمكن هزيمته .. وسنستمر في دوري الأبطال

يؤمن ماساوسو موالي المدير الفني لفريق نكانا أن الزمالك فريق يمكن هزيمته وذلك بعد أن وقعا سويا في دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك لقاء الذهاب في زامبيا يوم 22 مارس الجاري بحسب التقارير عبر موقع (سوبر سبورت).

وقال موالي في تصريحات نشرها موقع (سوبر سبورت): "الزمالك يمكن هزيمته، سنستعد جيدا لأن لدينا مهمة وعلينا إنجازها".

ولم يسبق أن أخرج نكانا فريق الزمالك من أي بطولة إفريقية خاضها من خلال مواجهتهما التاريخية في خمس بطولات سابقة.

وأضاف موالي "سنستمر في العمل والصلاة والدعاء، وسنستمر في هذه البطولة".

وتابع "الزمالك فريق قوي ولكن يمكننا هزيمته، وعلينا هزيمة الأفضل من أجل الاستمرار في البطولة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع