وزيرة التضامن تلزم أصحاب الأعمال بصرف تعويضات الإصابة والمرض للعاملين

أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى القرار رقم 34 لسنة 2014، تعديلا للقرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 مادة 3، لتمكين رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف تعويض الأجر سواء الناتج عن الإصابة أو المرض، نيابة عن صندوق التأمين الاجتماعى الخاص بالتأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص.

ونص القرار على أن تكون منتظمة فى أداء التزاماتها وفقا للقانون بضوابط أولاً: ضرورة تقدم المنشآت الاقتصادية المشار إليها بطلب الرغبة فى صرف تعويض الأجر نيابة عن صندوق التأمين الاجتماعى المختص لاستصدار قرار من رئيس الصندوق بالموافقة، على أن يجدد هذا القرار سنويا بناء على طلب المنشأة.

وفى حالة صدور قرار بالموافقة، تلتزم المنشأة المصرح لها بالصرف بالتقدم للمكتب المختص بمستند الإجازة الصادر لها من الجهة المختصة فى موعد أقصاه نهاية الشهر التالى لتاريخ تحرير الإجازة ويلتزم مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بإجراء الدورة المستندية الخاصة بهذا الشأن.

وأضافت أمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن القرار صدر بتاريخ 11 مارس 2014 وسيتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، حيث أصدرت تعليماتها إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية بجميع أنحاء الجمهورية باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الفورية اللازمة لتنفيذ القرار.