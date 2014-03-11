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صورة وفيديو .. تعرف على ملعب نكانا الذي يستضيف الزمالك في دوري الأبطال

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صورة وفيديو .. تعرف على ملعب نكانا الذي يستضيف الزمالك في دوري الأبطال صورة وفيديو .. تعرف على ملعب نكانا الذي يستضيف الزمالك في دوري الأبطال

أخطر نكانا الزامبي نادي الزمالك بموعد لقاء ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا والذي جاء يوم 22 مارس الحالي على ملعب نكانا .. فما هي أبرز ملامحه؟

ملعب نكانا يتسع لـ10 ألاف مشجع، ويقع في مدينة كيتوي ثاني أكبر المدن تعدادا سكانا في زامبيا بما يزيد عن نصف مليون نسمة وتم تجديده لاحقا في 2013.

الملعب كعادة ملاعب إفريقيا ضيق المساحة، إذ لا تبعد أرضية الملعب عن المدرجات إلا ببضع مترات.

التقارير الزامبية تشير إلى أن نكانا لن يعاني في القاهرة لعدم حضور الجماهير في الاستاد الذي يتسع ل90 ألف مشجع (استاد القاهرة)، بينما 10 ألاف زامبي سيكون سندنا للفريق في لقاء الذهاب.

ويعد أبرز ملامح الملعب هو كثافة العشب في أرضية الملعب مما يجعل تناقل الكرة على الأرض عسيرا.

شاهد لجمهور نكانا وشكل الملعب من الداخل

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فيديو اليوم السابع

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