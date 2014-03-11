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الأهلي يستقر على 29 مارس لمواجهة بنغازي

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الأهلي يستقر على 29 مارس لمواجهة بنغازي الأهلي يستقر على 29 مارس لمواجهة بنغازي

استقر الأهلي على يوم السبت 29 مارس موعدا لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الليبي ذهابا يوم 23 مارس المقبل في تونس على ملعب الشاذلي زويتن نظرا للظروف الأمنية التي تمنع إقامة المباراة في ليبيا.

واختار محمد يوسف المدير الفني للفريق الأحمر موعد 29 مارس لإقامة مباراة الإياب فيما لم يستقر بعد على الملعب الذي يستضيف المباراة في انتظار موافقة الأمن.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الـ16 بعد تجاوزه عقبة يانج أفريكانز التنزاني بضربات الجزاء 4-3 بعد أن تعادلا بمجموع المباراتين 1-1.

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