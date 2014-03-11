أيمن بهجت قمر يكتب أغنية للأهلي في احتفال النادي الأكثر نجاحا

وقع الاختيار على الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر لكتبة كلمات الأغنية التي سيتم تقديمها للحتفال بحصول النادي "الأهلي" المصري على لقب النادي الأكثر نجاحا في العالم.

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قال أيمن بهجت قمر لـFilFan.com إنه بدأ في كتبة كلمات الأغنية، والتي سيتم تقديمها في الاحتفالية التي تشرف على تحضيرها إدارة النادي الأهلي.

وأضاف أيمن بهجت قمر أنه إلى الآن لم يتم تحديد اسم الملحن الذي سيتولى تلحين كلمات الأغنية أو الموع الذي سيشارك في تنفيذها.

كما ستضم فقرات الحفل الذي تحضره إدارة النادي الأهلي فقرة فنية للموسيقار المصري الكبير عمر خيرت.

وكان الأهلي قد انتزع لقب النادي الأنجح في العالم من ميلان الإيطالي بعدما توج بلقب كأس السوبر الإفريقي ليصبح رصيده من الألقاب القارية 19 لقبا.