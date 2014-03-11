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أنطوي قد يغيب عن الإسماعيلي أمام القناة

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أنطوي قد يغيب عن الإسماعيلي أمام القناة أنطوي قد يغيب عن الإسماعيلي أمام القناة

يجري الجهاز الطبى لفريق الإسماعيلي اليوم اختبار طبي لهداف الفريق جون أنطوي وذلك للتأكد من تمام الشفاء من إصابته بتمزق في الكاحل.

وتشير التقارير أن احتمالية مشاركة اللاعب في لقاء فريقه أمام القناة يوم الخميس المقبل أمر ضعيف وذلك بعد عدم قدرة اللاعب على المشاركه في تدريبات الفريق حتى الآن.

وكان أنطوى قد تغيب عن مباراة إيتاشنتى بطل الكونغو يوم الأحد الماضي وذلك لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في لقاء الذهاب بالكونغو.

ويتصدر جون أنطوي قائمة هدافي الدوري المصري في المجموعتين هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

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