الأهلي: تونس رفضت موعد مباراة بنغازي

أبلغ طارق العشري المدير الفني لأهلي بنغازي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الاتحاد التونسي لكرة القدم رفض إقامة المباراة بينهما يوم 23 مارس.

وكان أهلي بنغازي قد اختار يوم 23 مارس موعدا لمباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الشاذلي زويتن في تونس الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

إلا أن عبد الحفيظ قال لـFilGoal.com: "العشري اتصل بي، وأخبرني ان الاتحاد التونسي يرفض الموعد المحدد للمباراة بسبب إقامة مباريات يومها في الدوري هناك".

وتابع "سيختار أهلي بنغازي أحد يومي 21 و22 مارس موعدا جديدا للمباراة".