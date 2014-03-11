حسن الشافعي قلق على شهرته ووفاء الكيلاني بالغت بتكرار أسئلتها

ليس مريحاً الاستماع الى حسن الشافعي وهو يتكلم، فهو يبدو متلعثماً ربما لأن الكاميرا لا تزال تربكه، ولكن ووفاء الكيلاني، التي استضافته في الحلقة الثانية من برنامج "الحكم" لم تر هذا التلعثم، بل سألته عن مشكلة كلامه السريع، وهو وافق على كلامها وقال إنه حاول أن يتخلص منها لكنه ما لبث أن تكيف معها، ويبقى الأمر اللافت في تجربة الشافعي انه ربما يكون الفنان المصري الوحيد الذي يكثر ن استعمال مفردات باللغة الانكليزية لإيصال فكرته الى من يجلس امامه.

قلق حسن ومبالغة وفاء

وفاء الكيلاني بالغت في توجيه أسئلة لـ حسن الشافعي لها علاقة بالغرور والشهرة والبرستيج والتعالي، بينما حاول حسن الشافعي طوال الوقت ان يؤكد أن الشهرة لا تهمه، ولكن هذا الأمر لم ينعكس على تصرفاته أو بعض أجوبته حتى ان القلق بدا وضحاً على وجهه عندما كان يطرح عليه اي سؤال له علاقة بهذا الموضوع، او عندما كان يجد ان نسبة الاستفتاء التي لها علاقة بمدى معرفة الناس له متدنية بعض الشيء، حتى انه وعد انه سيعمل من أجل أن يعرفه 80 % من الناس في الفترة المقبلة.

عن التغييرات التي طرأت على عمله كموزع بعد ان أصبح معروفاً من خلال مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج Arab Idol، أكّد الشافعي أنّ هذا البرنامج لم يسرقه من مهنته الأساسية كموزع، تماماً كما أكد ان علاقته مع النجوم لم تتغيّر والمسأله بالنسبة إليه بعد أن اصبح مشهوراً لا تنطلق من فرضية "انا أختار أشتغل مع مين" مشيراً الى وجود رؤية مشتركة بينه وبين النجوم في أي عمل يجمع بينهما.

sms إلى سلة المهملات

حسن الشافعي الذي يتعامل مع كل من يريد معرفة أخباره، عبر خدمة "sms" المدفوعة، لم ينفِ انه يفعل ذلك رغبة منه في استغلال اي فرصة" كويسة" او جديدة ولكن ليس لكونه مشهوراً، ولكن عندما علم ان الناس لن يدفعوا المال من اجل معرفة أخباره، اشار الى انه سوف يرمي هذه الخدمة في "الزبالة" عندما يعود الى مصر.

وردّ حسن الشافعي على زميله في برنامج Arab Idol راغب علامة، الذي اعتبر ان التجربة والعمر وخبرة المسرح أموراً تنقصه كعضو لجنة تحكيم، مشيراً الى أنه يكن كل الاحترام لراغب ولرأيه ويجد انه يملك الخبرة وبأنه صاحب تاريخ فني ومثله أحلام ونانسي عجرم، ولكن كل عضو في اللجنة له رأي مختلف عن الآخر وهو يملك ما يكفي من الاختصاص والخبرة والتجربة من خلال تعامله مع كبار الفنانين، كما أوضح انه وقع معها لكي يطل في الموسم المقبل من البرنامج ولكنه لا يعرف ما اذا كانت قد حصلت تغييرات في اعضاء لجنة التحكيم مع انه يتمنى ان يبقوا هم انفسهم.

الشافعي والساهر

حسن الشافعي الذي يتهم بالقسوة مع المشتركين في البرنامج أشار الى انه ليس كذلك بل هو يجيد التعامل مع كل من يغني على المسرح، لكونه درس "سيكولوجية الفنان"، كما أبعد صفة "الغلاسة" عنه ولكنه أشار إلى أنه ربما يكون كذلك في مرحلة الاستماع الى الأصوات، بسبب وجود بعض المشتركين الذين يأتون الى البرنامج لأسباب لا علاقة لها بالموهبة، وفي الإطار نفسه اشار الشافعي الى انه لا يشعر بعقدة ذنب تجاه اي من المشتركين، كما دافع عن نفسه لناحية انحيازه كعضو لجنة تحكيم للمشتركيْن المصرييْن كارمن سليمان وأحمد جمال، ولكنه كأي مواطن مصري يتحمس لابن بلده ويتمنى فوزه باللقب.

وعن السبب الذي حال دون وقوفه عندما حلّ كاظم الساهر ضيفاً على برنامج Arab Idol كما فعل عندما أطل محمد منير على المسرح وقال له" عندما يحضر الاستاذ يقف التلميذ"، أجاب الشافعي" أنا أكنّ كل الاحترام لمحمد منير والمسألة شخصية ولكنني لم أقصد الانتقاص من قيمة كاظم الساهر".

عن حياته الشخصية بدا حسن الشافعي متحفظاً بعض الشيء ولم يجب على اسئلة وفاء الكيلاني بالطريقة التي تريدها، ولكن عندما سألته "قادر تكتفي بست واحدة؟" أجابها" هو الواحد قادر يتحمّل زواج واحد عشان يتجوز اتنين وثلاثة".

مؤيد للسيسي

في الموضوع السياسي أكد حسن الشافعي انه يؤيد السيسي ويرى فيه منقذ مصر، وعن سبب السبب الذي جعله يكتب على "تويتر" عندما شارك في مظاهرة يوليو "انا نازل من اجل ديني وبلدي" وهل لأن الدين عنده أهم من الوطن، أجاب حسن الشافعي أنه كتب هذه العبارة لأنه وجد أن الدين الاسلامي مهدد بتشويه صورته، كما أشار أنه مع تصنيف الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية اذا وجدت الحكومة ان هذا الأمر هو الحل الأمثل للتعامل مع المشكلة التي تعيشها مصر ولكن على المستوى الإنساني، أوضح الشافعي أنه لا يمكنه التعامل مع أي شخص ينتمي للإخوان المسلمين او مؤيد لفكره على أنه إرهابي.

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