بالصّور: دريد لحّام يُنصّب كأحد أعيان دمشق

بدأ الفنّان السّوري دريد لحّام تصوير مشاهده في المسلسل السّوري "بواب الرّيح"، ويظهر لحّام في الصّورة الأولى المسرّبة من العمل بمظهر جديد، لم يسبق أن ظهر به طوال سنوات حياته في الحقل الدرامي والفنّي.

ويجسّد لحّام شخصيّة "يوسف النّحاس"، وهو أحد أعيان البلد، وشيخ كار صانعي النّحاس في دمشق، وصاحب المنصب في الدولة العثمانيّة آنذاك.

"بواب الرّيح"، عن نص الكاتب السّوري خلدون قتلان، ومن إخراج المثنّى صبح، فيما تتولى إنتاجه شركة "سما الفن" للإنتاج الفني في سوريا، ويتحدّث العمل عن الفتنة التي حدثت عام 1860 في جبل لبنان ودمشق.

يشارك في بطولة العمل كل من سليم صبري، وغسّان مسعود، وجيني إسبر، وأمارات رزق، وحسام تحسين بيك، وضحى الدبس، وسوسن ميخائيل، وفادي صبيح، وعلاء قاسم، وأنطوانيت نجيب، وأمانة والي، قاسم ملحو.

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