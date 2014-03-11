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لام يسلم الصليب الأحمر تبرعا من اليويفا لأفغانستان قبل مواجهة أرسنال

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لام يسلم الصليب الأحمر تبرعا من اليويفا لأفغانستان قبل مواجهة أرسنال لام يسلم الصليب الأحمر تبرعا من اليويفا لأفغانستان قبل مواجهة أرسنال

مدريد، (إفي): يسلم قائد بايرن ميونخ الألماني فيليب لام قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بملعب أليانتس أرينا تبرعا في صورة شيك بقيمة 100 ألف يورو للصليب الأحمر لصالح ضحايا الألغام في أفغانستان، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان.

وسيتولى لام هذه المسئولية بصفته أحد أفراد فريق العام المثالي كما سبق وفعل في سنوات سابقة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسبانيين تشافي هيرنانديز وكارليس بويول والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان لاعب بايرن ميونخ هو الأكثر حصولا على الأصوات، فضلا عن كونه من ضمن أربعة لاعبين في النادي البافاري دخلوا فريق عام 2013 المثالي.

وعادة ما يكون هذا التبرع مخصصا لمشاريع اعادة التأهيل الخاصة بالصليب الأحمر لضحايا الألغام أو من يعانون من اعاقات في أفغانستان.

وبدأ (يويفا) تعاونه مع الصليب الأحمر، بما فيها حملة مواجهة الألغام في عام 1997.

وصرح لام "هذا بدون شك برنامج خيري عظيم، أعتقد أن كل من يلعب كرة القدم بصورة احترافية عليه التفكير فيمن لا يحظى بحياة جميلة"

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