قضاء ميونيخ يستبعد صدور حكم هذا الأسبوع في قضية رئيس بايرن

برلين، (إفي): استبعد قضاء مدينة ميونيخ الالمانية اليوم إمكانية اصدار حكم في قضية رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي هوينيس، المتهم بالتهرب الضريبي، الخميس كما كان مقررا في البداية.

وقالت المتحدثة باسم محكمة ميونيخ، أندريا تيتز، إنه "ليس من المرجح ان يحدث هذا. ينبغي الانطلاق من قاعدة ان القضية ستحتاج لمزيد من الجلسات".

وكان من المقرر ان تعقد المحكمة اربعة جلسات للنظر في البلاغ الذي قدمه هوينيس عن نفسه بشأن تهربه من ضرائب بقيمة تفوق ثلاثة ملايين يورو، عبر امتلاك حساب مصرفي سري بسويسرا دون علم السلطات الألمانية.

إلا ان هوينيس فاجأ المحكمة والنيابة والمراقبين في الجلسة الاولى باعترافه بأن القيمة الاجمالية لهذه الضرائب قد تتجاوز 18 مليون يورو.

كما وضع رئيس نادي بايرن ميونيخ تحت تصرف المحكمة قدر كبير من الادلة التي يتطلب فحصها المزيد من الوقت.

وقد اثار ارتفاع قيمة الضرائب التي تم التهرب منها تشكك الكثير من الخبراء بشأن إمكانية نجاة هوينيس من عقوبة السجن.