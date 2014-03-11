ماسكيرانو: برشلونة لم يمت

برشلونة، (إفي): أعرب لاعب برشلونة خافيير ماسكيرانو عن رفضه للانتقادات التي وجهت إلى الفريق مؤخرا على خلفية سوء النتائج والأداء في الأسابيع الأخيرة، حيث طالب "بعدم إعلان وفاة الفريق بعد".

وأضاف ماسكيرانو "إذا كان هناك أمر أنجزته هذه المجموعة على مدار كل تلك الأعوام فهو رفع شأن هذه المهنة، يمكننا النظر إلى أي شخص في وجهه ونقول له إننا ننفذ الأمور بشكل جيد"، وذلك بعد سؤاله حول اتهامات عن عدم تدرب الفريق بشكل جيد ومناسب لحجم نادي مثل برشلونة.

وقلل اللاعب من أهمية الهزة التي يتعرض لها الفريق الكتالوني حاليا والتي أدت إلى إثارة الجدل حول مستوى الأداء والذي انعكس على فقدان صدارة الليجا لصالح الغريم التاريخي ريال مدريد.

وتابع "ندرك جيدا كأشخاص في عالم كرة القدم منذ أعوام، وبغض النظر عن الثقافات والأماكن التي نلعب فيها، أن هناك تهويل يحدث بشكل أو بآخر، لكن إن أردت أن تلعب في ناد مثل هذا فيتعين عليك أن تتعلم كيفية التعايش مع هذا الأمر".

ويخوض برشلونة مباراة الإياب من دور الـ16 في دوري الأبطال الأوروبي أمام مانشستر سيتي، وكان الفريق الكتالوني قد فاز ذهابا بملعب الاتحاد بهدفين نظيفين.

كان الفريق الكتالوني قد مني بهزيمة مفاجئة أمام بلد الوليد 0-1 في الدوري رغم أن الأخير يناضل لأجل البقاء والابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه المتصدر ريال مدريد.