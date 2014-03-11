فالديز يخشى عودة أجويرو

لندن، (إفي): صرح فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة الإسباني بأنه يخشى من عودة الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، إلى اللعب خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي.

وفي مقابلة لصحيفة (الجارديان) البريطانية ونشرت يوم الثلاثاء قال فالديز إن برشلونة لم يحسم تأهله بعد إلى الدور ربع النهائي للبطولة فنتيجة هدفين دون رد في الذهاب ليست حاسمة.

وأشار فالديز إلى أن أجويرو سيعود بعد أن تسببت الإصابة في غيابه عن لقاء الذهاب، مبينا أن الأرجنتيني أحرز أهداف في مرماه خلال فترة لعبه مع أتليتكو مدريد "فهو لاعب رائع وتحركاته تتسم بالذكاء".

كما أضاف الحارس البالغ 32 عاما والذي أعلن عن رحيله عن البرسا اعتبارا من الموسم المقبل، أن الفترة الماضية مع برشلونة كانت شديدة الصعوبة نظرا لعوامل كثيرة لا تتعلق باللعب مثل قضية ضم المهاجم نيمار دا سيلفا من ناديه المحلي سانتوس، والتي تسببت في استقالة رئيس النادي ساندرو روسيل.

وعلى الصعيد الشخصي أقر فالديز بأنه خجول وهذا الخجل منعه من تحقيق النجاح في جوانب من حياته المهنية، ولم يستبعد أن يكون الدوري الإنجليزي الممتاز هو وجهته المقبلة.