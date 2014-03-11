ناصر رضوان: كنت ومازلت عضوا بحزب النور .. وآرائي تعبر عني وعن “أحفاد الصحابة”

قال الشيخ ناصر رضوان مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت وعضو حزب النور إن البعض حرف بيان حزب النور الذي صدر من المهندس صلاح عبد المعبود بأن حوله من أن تصريحاتي شخصية و ليست معبره عن رأي الحزب إلى أنني لست من الحزب.

وأضاف: عندما تواصلت مع عبدالمعبود و شئون العضوية تبين أنه تم تحريف البيان من قبل البعض مادفعه لاصدار بيان يوضح فيه الموقف.

وتابع :” بناء عليه فأنا كنت ومازلت عضوا في حزب النور و آرائي تعبر عني و عن ائتلاف أحفاد الصحابة و آل البيت بصفتي مؤسسه وأمينه العام و لا يعبر عن الحزب أو أي ائتلاف آخر”.