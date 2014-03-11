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عمال النظافة بأشمون يمتنعون عن العمل للمطالبة بالتثبيت

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عمال النظافة بأشمون يمتنعون عن العمل للمطالبة بالتثبيت عمال النظافة بأشمون يمتنعون عن العمل للمطالبة بالتثبيت

تظاهر اليوم، العشرات من العاملين بمنظومة النظافة بمدينة أشمون فى محافظة المنوفية أمام مجلس المدينة وذلك للمطالبة بالتثبيت وزيادة المرتبات .

وامتنع العاملون عن العمل معلنين دخولهم فى اضراب مفتوح عن العمل كما قاموا بمنع سيارات الحملة من الخروج لنقل القمامة ،وأكدوا أنهم يعملون منذ عدة سنوات ومرتباتهم متدنية لم تتجاوز 400 جنية ؛ بالإضافة الى تعرضهم للعديد من الاهانات من قبل المواطنين مطالبين بالتثبيت .

واضافوا أنهم تقابلوا مع العميد حاتم السبع، رئيس مدينة اشمون، ولم يتوصلوا الى حل قائلين ” انه اساء معاملتهم رافضا تلبيه مطالبهم ” .

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