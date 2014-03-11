وزير الزراعة: عقوبات رادعة لوقف التعديات على الأراضى الزراعية

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إن التعديات بالبناء على أراضى أصبحت غير صالحة للزراعة سيتم التعامل معه بتشريع جديد، يتضمن عقوبات رادعة ، أما التعديات على أراضى زراعية فإنها سيم إزالتها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة البحيرة، والتى رافقه خلالها اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، وعطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى، والتى شهد خلالها أعمال إزالة بعض التعديات على الأراضى الواقعة على جانب طريق «القاهرة- الأسكندرية» الزراعى السريع.

شهد الوزير مناورة حية لإطفاء حريق والكشف عن مفرقعات بمقر إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، كما زار مصانع سوناك لتعبئة الحاصلات الزراعية وشركة النيل لتجهيز الحاصلات الزراعية والمشروع الخدمى للتغذية المدرسية.

وأضاف أبو حديد فى تصريحات صحفية ان ما تم إزالته يمثل 15% فقط من حجم التعديات، وانه يوجد تكثيف فى عمليات الإزالات للتعديات على الأراضى الزراعية، وستستمر حتى يتم الإنتهاء من جميع التعديات.

وأوضح أبو حديد، أن الازالات رسالة ضرورية للمجتمع بأن الحكومة لن تتوانى عن إتخاذ موقف إيجابى تجاه التعدى على الأراضى الزراعية أو تجاوز القانون، مضيفاً أن الموضوع معقد وطويل، ولم يكن ممكناً أن تتم أعمال الإزالات منذ 6 شهور كما تتم الآن.

وقال أبو حديد أن المتعثرين فى سداد قروض بنك التنمية أمامهم فرصة حتى نهاية مارس لجدولة ديونهم، وفى أول العام الجديد سيتم تطبيق القانون على الجميع، لأنها أموال مودعين يجب الحفاظ عليها.

وتم خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة وبنك التنمية والإئتمان الزراعى، لإقراض المزارعين للمشاركة فى مشروع البتلو، والذى أوضح خلاله عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك أنه سيتم منح أى أموال يتم طلبها لشراء رؤس الماشية، حسب الإتفاق مع محافظة البحيرة.

وقال اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، أن المشروع سيعطى فرصة للمحافظة للإنطلاق فى إتجاه توفير رأس المال اللازم من المربين لشراء رؤوس الماشية، حيث تأخذ المحافظة الأموال من البنك لصالح الأفراد أو الجمعيات بعد دراسة الطلبات المقدمة منهم، وبحث إمكانياتهم فى التربية، ثم يتم شراء رؤوس الماشية لهم من السوق، من أجل تنمية الثروة الحيوانية فى المحافظة سواء للمربين أو لمشروعى عاداة ووادى النطرون، ويتم شراء رأس الماشية حوالى 200 كيلو وتسمينها لتصل إلى 400 كيلو، وسيقوم الطب البيطرى بالمحافظة بتحصين رؤوس الماشية ورعايتها صحياً.