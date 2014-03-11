برشلونة يتوصل لاتفاق مع النيابة العامة لغلق قضية «نيمار»

ذكرت صحيفة «آل بايس» الإسبانية على موقعها الإلكتروني، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني توصلت لاتفاق مع النيابة العامة من أجل تسوية نهائية في قضية اللاعب البرازيلي نيمار، يعترف النادي بمقتضاها بارتكابه مخالفة جنائية ويقوم برد المبالغ المختلسة.

وأكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني توصل لاتفاق مع النيابة العامة يعترف النادي بمقتضاه بوجود مخالفة جنائية شابت صفقة «نيمار» ويقر باستعداده لدفع المبالغ التي تم اختلاسها للنيابة العامة، مقابل أن تقوم النيابة بدورها بتمرير عقد العمل الخاص بالمهاجم البرازيلي.

يذكر أن القضية بدأت عندما تقدم كاسيس، أحد آلـ«سوسيوس» (المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه أيضا)، بشكوى ضد ساندرو روسيل، رئيس نادي برشلونة، متهما إياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ الـ57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار، ما دفع رئيس النادي الكتالوني إلى تقديم استقالته في يناير الماضي.

ويسمح هذا الاتفاق بأن يتفادى نادي برشلونة المثول أمام القضاء في قضية جنائية، والانتهاء من مشكلة كبيرة أثرت على سمعة النادي بشكل كبير، ولكن هذا لا يمنع من وجود اتهام جنائي صادر ضد النادي الإسباني.

وقام نادي برشلونة بدفع 13.5 مليون يورو أي ما يعادل 18.7 مليون دولار بسبب تلك القضية حتى الآن.

وسيؤدي هذا الاتفاق إلى غلق القضية الجنائية في مواجهة النادي، ولكن تظل التحقيقات سارية مع رئيس النادي المستقيل بسبب تهمة خيانة الأمانة.

د ب أ