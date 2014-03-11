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B.B.C العربية والعالمية تبدأن البث على تردد (FM) بسلطنة عُمان

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B.B.C العربية والعالمية تبدأن البث على تردد (FM) بسلطنة عُمان B.B.C العربية والعالمية تبدأن البث على تردد (FM) بسلطنة عُمان

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم الثلاثاء، عن اطلاق بث كل من اذاعتي بي بي سي العربية وبي بي سي العالمية الناطقة باللغة الانكليزية في العاصمة العُمانية مسقط على ترددات اف ام(FM) على مدار الساعة طوال الاسبوع لتصل إلى مليون ومئة وخمسين ألف نسمة. وتعد البي بي سي أول جهة اعلام عالمية تبث من عُمان على تردد FM.

بإمكان الجمهور في مسقط الاستماع لبث اذاعة الخدمة العربية على تردد(89.8) والخدمة العالمية بالإنكليزية على تردد (103.2). تعمل بي بي سي بالشراكة مع انترتينمت (Entertainment Network) وهي شركة محلية في عُمان موكلة بإدارة تقنيات خدمة البث المتعلقة بموجاتFM.

ويذكر أن بي بي سي حصلت على رخصة البث من قبل وزارة الإعلام العُمانية للبث على ترددات اف ام على موجتين واحدة للإذاعة العربية والأخرى للإنكليزية.

يقول رتشارد بورتر، مدير عام الأخبار العالمية باللغة الانكليزية “أنا أشعر بالسعادة لأننا نبني على حضورنا المتنامي في دول الخليج والخدمات التي نقدمها في كل من الكويت والبحرين والإمارات، فالمستمعون في سلطنة عمان ستتاح لهم الفرصة للاستماع لمحتوى خدمة بي بي سي العالمية باللغة الانكليزية، ونحن نتطلع للتواصل والتفاعل مع  الجمهور هناك”.

ومن جهته قال طارق كفالة مدير عام خدمة بي بي سي العربية “لدى سلطنة عُمان أهمية استراتيجية ومؤثرة في المنطقة وهي على علاقة قوية وممتدة مع هيئة الإذاعة البريطانية. الجمهور العماني يحرص على الاستماع لإذاعة بي بي سي عربي، ونأمل من خلال بث FM أن نقدم خدمة عالية الجودة من شأنها أن تحسن من وسيلة  تلقي المستمع لما نقدمه”.

وأشاد سايمون كيندال رئيس قسم التعاون والتنمية في بي بي سي العالمية قائلاً: “ان هذه الاتفاقية تمثل تطوراً مميزاً من شأنه أن يعزز تواجد البي بي سي بين الجمهور في عُمان، كما اننا نشعر بالسعادة بالعمل المشترك مع شبكة (انترتينمنت) لتاسيس الموجتين الجديدتين على أف أم”.

 

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