بالصور.. محلب يشهد توقيع شراء 150 أتوبيس للنقل العام وإشارات مرور لشوارع القاهرة

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مراسم توقيع بروتوكولين الأول لشراء و توريد 150 أتوبيس لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة من خلال الشركة الهندسية لصناعة السيارات، والآخر لتوريد وتركيب إشارات مرور وكاميرات مراقبة لعدد 250 تقاطع رئيسي بالقاهرة.
وبخصوص البروتوكول الثانى الذى تم توقيعه بين محافظة القاهرة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع فإنه يقضى بعمل تزويد عدد 250 موقع بإشارات المرور وكاميرات المراقبة للمساعدة فى تنظيم المرور والقضاء على التكدسات المرورية التى تحدث فى أوقات مختلفة، حيث يأتى ذلك من خلال غرفتى تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة والأخرى بمبنى المحافظة مزودتين ببرامج للتحكم فى الإشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات وشاشات عرض بإستخدام أحدث التكنولوجيات مع إمكانية تعديل أزمنة الإشارات وفقاَ للمتطلبات الحالية والمفاجئة للتقاطعات، وتقدر تكلف هذا البروتوكول الإجمالية بمبلغ261 مليون جنيه .
تجدر الإشارة إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يضمن أعمال الصيانة للأجهزة لمدة خمسة عشر عاماَ، وتوفير قطع الغيار اللازمة، إلى جانب التدريب التقنى والفنى للعاملين فى هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان إستمرار المشروع الذى سوف يساعد فى تحقيق سهولة حركة المرور وتقليل المعاناة على المواطنين وتوفير الوقود وحفظ معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات، والحد من حوادث المرور وتسهيل تطبيق قانون المرور بحزم. كما يحقق المشروع أيضاً إمكانية المراقبة الحية للحركة المرورية بسهولة للتدخل السريع وحل الإختناقات المرورية ودعم الأمن العام ، وتنظيم الأداء والتحكم الآلى من خلال غرفة عمليات المراقبة والحصر الآلى لأحجام الحركة المرورية ودقة التقارير والإحصائيات الخاصة بحركة السيارات مع امكانية رفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حالياَ، وضبط المركبات المتوقفة فى الممنوع وتحقيق الانسياب المرورى المطلوب.
هذا وقد تم اليوم تشغيل عدد 40 سيارة جديدة ماركة مرسيدس خدمة شاقة، والتى تعتبر ضمن العقد السابق الذى يضم عدد 200 سيارة من شركة MCV، وسوف تقوم هذه السيارات الجديدة بخدمة الخطوط ذات المسافات الطويلة والتى تبلغ مسافتها ما يقرب من 36 كم.