بالصور.. محلب يشهد توقيع شراء 150 أتوبيس للنقل العام وإشارات مرور لشوارع القاهرة

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مراسم توقيع بروتوكولين الأول لشراء و توريد 150 أتوبيس لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة من خلال الشركة الهندسية لصناعة السيارات، والآخر لتوريد وتركيب إشارات مرور وكاميرات مراقبة لعدد 250 تقاطع رئيسي بالقاهرة.

وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية والإدارية، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وممثلين عن كل من القوات المسلحة والداخلية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.ويأتى توقيع البروتوكولين، فى إطار الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يسهم البروتوكول الأول الذى تم توقيعه بين هيئة النقل العامة بمحافظة القاهرة والشركة الهندسية لصناعة السيارات فى تطوير وتحديث أسطول هيئة النقل العام ومضاعفة أعداد الأتوبيسات بها بأخرى قادرة على الخدمة الشاقة لمسافات طويلة وتكون لائقة بالمواطن المصرى، مزودة بشاشات عرض داخلية وخارجية وخدمة Wi Fi مع تطبيق عملية التتبع عليها أيضاً. ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر زيادة أسطول هيئة النقل العام بما يوازى 1350 أتوبيس جديد خلال عام 2014، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا العقد 136.5 مليون جنيه، وسوف يتم الإنتهاء من التوريد خلال ستة أشهر من الآن، علماً بأنه سوف يتم تسلم أول دفعة من هذا العقد قبل نهاية مايو 2014.

وبخصوص البروتوكول الثانى الذى تم توقيعه بين محافظة القاهرة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع فإنه يقضى بعمل تزويد عدد 250 موقع بإشارات المرور وكاميرات المراقبة للمساعدة فى تنظيم المرور والقضاء على التكدسات المرورية التى تحدث فى أوقات مختلفة، حيث يأتى ذلك من خلال غرفتى تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة والأخرى بمبنى المحافظة مزودتين ببرامج للتحكم فى الإشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات وشاشات عرض بإستخدام أحدث التكنولوجيات مع إمكانية تعديل أزمنة الإشارات وفقاَ للمتطلبات الحالية والمفاجئة للتقاطعات، وتقدر تكلف هذا البروتوكول الإجمالية بمبلغ261 مليون جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يضمن أعمال الصيانة للأجهزة لمدة خمسة عشر عاماَ، وتوفير قطع الغيار اللازمة، إلى جانب التدريب التقنى والفنى للعاملين فى هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان إستمرار المشروع الذى سوف يساعد فى تحقيق سهولة حركة المرور وتقليل المعاناة على المواطنين وتوفير الوقود وحفظ معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات، والحد من حوادث المرور وتسهيل تطبيق قانون المرور بحزم. كما يحقق المشروع أيضاً إمكانية المراقبة الحية للحركة المرورية بسهولة للتدخل السريع وحل الإختناقات المرورية ودعم الأمن العام ، وتنظيم الأداء والتحكم الآلى من خلال غرفة عمليات المراقبة والحصر الآلى لأحجام الحركة المرورية ودقة التقارير والإحصائيات الخاصة بحركة السيارات مع امكانية رفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حالياَ، وضبط المركبات المتوقفة فى الممنوع وتحقيق الانسياب المرورى المطلوب.

هذا وقد تم اليوم تشغيل عدد 40 سيارة جديدة ماركة مرسيدس خدمة شاقة، والتى تعتبر ضمن العقد السابق الذى يضم عدد 200 سيارة من شركة MCV، وسوف تقوم هذه السيارات الجديدة بخدمة الخطوط ذات المسافات الطويلة والتى تبلغ مسافتها ما يقرب من 36 كم.