ضبط 6 قراريط مزروعة بمخدر البانجو في مدينة الوقف‎ بقنا

تمكنت الأجهزة الامنية بقنا من ضبط مساحة أرض زراعية مزروعة بنبات البانجو المخدر بمدينة الوقف شمال قنا.

تلقى اللواء محمد كمال اخطارا من مركز شرطة الوقف بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث الوقف برئاسة المقدم محمود المصرى تفيد قيام قناوى . ح . ح ” -57 سنة- مدرس ومقيم بمدينة الوقف بزراعة مساحة 6 قراريط بأشجار البانجو وعقب تقنيين الاجراءات تم استئذان النيابة ومداهمة المكان حيث تم العثور على أشجار البانجو بالمساحة التى تبلغ 6 قراريط أسفل أشجار المانجو الخاصة له.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق.