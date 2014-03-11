نادى الشرطة يهدد بجمعية عمومية طارئة بعد تجاهل الوزارة لمطالبهم

قال النقيب هشام صالح ، المتحدث الرسمى باسم النادى العام لضباط الشرطة ، “استنفذت كل الطرق المشروعه لتقديم كافة طلبات زملائى الضباط للوزارة، وكان أهمها ماتم تقديمه من حوالى شهر واهمها (الغاء الحبس الاحتياطى لرجال الشرطة، وتغليظ عقوبات التعدى علينا، والتأمين الشامل على كل رجال الشرطة، وتحسين الرعاية الصحية السيئه بالتعاقد مع مستشفيات خاصة، وعودة فترة الصعيد سنتين استراتيجية جديدة لمواجهة الحرب على الإرهاب بدلا من البيانات الواهية ضمانة لالغاء المد بعد الستين تعديل قانون الشرطة بالكامل بمشاركتنا، وغيرها مما تحملناه طوال الفترة الماضية”.

وأضاف “صالح” قائلاً ، النادى أخر أمل لضباط الشرطة،ذ و إن كان بعض أعضائه لا يعلمون ذلك الأمر، وبعد نجاح الوزارة الفتره الماضية فى رفض ، وتسويف كل طلباتنا الجماعية طيلة عام كامل، والتى تهدف لخدمة جموع الضباط، وبناء عليه، فقد قررنا نحن الضباط المنتخبين من رتب النقيب ، والرائد فى كافة الأندية المنتخبة انتظار رد الوزارة فى غصون عدة أيام على الطلبات السابق تقديمها .

كما تابع ، أنه حتي لو لم يأتى الرد بالإيجاب أو السلب، فإننا سندعو جموع الضباط الذين نرغب دعمهم ، ومساندتهم تاركين السلبية ، والإحباط خلفهم لاجتماع جمعيه عمومية فى شهر إبريل المقبل، وسنحدد الميعاد ، والتاريخ فى بيان رسمى موقع عليه من مجموعة الضباط المنتخبين.

أعلن المتحدث ، أنه لا اخشى من تصدر المشهد كاملاً، ولو كلفه الأمر وظيفته التى لا بملك سواها، فقد تصدرت مشهد لم شمل الضباط لاستكمال مسيرة التطوير من قبل عدة مرات.

ونفي أن يكون متبني محاولة للبحث عن مجد شخصي أو السعي لشق الصف فقد حاول مرارا مع مجلس الادارة والوزارة للتواصل مع جموع الضباط فى اجتماعات عامة، ولكن المشهد واضح.