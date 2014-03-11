“سلامه طوبيا” يواجه الموت البطئ بمستشفى الراعي الصالح بسمالوط‎

ترك سلامة فوزي طوبيا , وعمرة 30 سنه قرية الشيخ تلادة بمركز سمالوط بالمنيا وتوجه إلي دولة ليبيا , بعد أن أنهي خدمته العسكرية بالجيش , لمساعدة أسرته الفقيرة , وأحضار ما يكفيه من نقود للزواج , غير أن مجهولين أستهدفوه أثناء تواجده بمحل خضروات يعمل به مع أشقائه ببني غازي , وأطلقوا عليه الرصاص وتركوه غارقاً في دمائه , لينقل إلي المستشفي ويرقد هناك بين الحياة والموت , مما دفع أسرته إلي نقله إلي مصر ليلاقي رعايه صحيه أفضل , لكن للأسف , يتعرض الشاب لأهمال وتجاهل من الحكومه يرقي لشبهة التعمد والقتل البطئ .

ويقول نزيه ملاك طوبيا ابن عم سلامه , كل ما نمكله صرفناه علي عملية نقله من ليبيا لمصر , والحكومه مسالتش فينا , واشار أنهم طلبوا السفاره المصريه بلييبا بتوفير طائره لنقله إلي مصر حفاظاً علي حياته , ولم يستجيبوا وبعد وصوله للأسكندريه لم يسال عنه أي أحد , وأسرته تكبدت مبلغ 20 ألف جنيه لنقله إلي مصر , وتم إيداعه بمستشفي الراعي الصالح بالأسكندريه ولم يلاقي أي رعايه أو أهتمام , فقمنا بنقله لمستشفي المطرانيه بسمالوط للعنايه به , ورغم ما تعيشه القريه من حالة حزن وأسي علي الحادث الذي تعرض له سلامه , الأ أن المسئولون لم يكلفوا أنفسهم بالسؤال عنه أو تقديم أي مساعده لأسرته المطحونه .

ويقول الدكتور مينا أدور نائب جراحه عامه بمستشفي الراعي الصالح بالمنيا , أن المجني عليه وصل إلي المستشفي محولاً من مستشفي شرق الأسكندريه “أدعاء إصابه بطلق ناري ” وتقرر حجزه بقسم العنايه المركزه , تحت أشراف فريق طبي يضم جراحين متخصصين في المخ والأعصاب , وحالته العامه حرجه لأن الطلق الناري الذي أصيب به ما زال مستقراً بالفص الأيسر بالمخ , مع وجود رشح دموي , وتم تركيب أمبوبه صدريه بالرئه اليمني لوجود تجمع هوائي , وتم تركيب أستره وريديه مركزيه بالمخ لتخفيف الرشح , ويعاني من صدمه وعائيه وهبوط بضغط الدم , ونزيف تحت الأم العنكبوتيه , ولايزال المقايس الغيبوبي بنسبة 3% , وتم عمل أفراغ للتجمع الهوائي علي الرئه اليمني , وحالته العامه سيئه .

ويقول القس عبد المتجلي ثابت , أحد أقارب سلامه , أن المجني عليه من أسره معدومه وكان يسعي إلي كسب العيش بدولة ليبيا , لكن الظروف القهريه وأعمال البلطجة والأرهاب الذي تعرض له خارج عن أرادة الأسره , وأناشد المسئولين بوزارة الصحه بمساعدة المجني عليه وأسرته التي لاتمك الأ قوت يومها , وأن يتم عالجه علي نفقة الدوله , أو تسفيره للخارج لن حالته متأخره .

جدير بالذكر أن المجني عليه سلامه فوزي طوبيا , فوجئ صباح يوم الأحد قبل الماضي , بقيام بلطجيه بأطلاق النيران عليه أثناء تواجده بمحل خضروات يعمل به بمنطقة الماجوري بمحافظة بني غازي بليبيا , وتم نقله إلي المستشفي العام في حاله حرجه , ثم نقل بمعرفة أسرته إلي محافظة الأسكندريه , ومكث بمستشفي الراعي الصالح لمدة 3 أيام , وقررت أسرته نقله لمستشفي مطرانية سمالوط , ليرقد بقسم العناية المركزه تحت رعايه طبيه فائقه دون أي سؤال أو زياره من المسئولين .