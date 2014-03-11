أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قطع مياه الشرب بمحطات دشنا ونجع حمادى لارتفاع نسبه عكارة المياه لـ1000 NCU

Google+ Print
قطع مياه الشرب بمحطات دشنا ونجع حمادى لارتفاع نسبه عكارة المياه لـ1000 NCU قطع مياه الشرب بمحطات دشنا ونجع حمادى لارتفاع نسبه عكارة المياه لـ1000 NCU

قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، المياه عن محطات المياه بمركزى دشنا و نجع حمادى ، نتيجة مياه السيول المنصرفه من مخرات السيول إلى نهر النيل والتى تسببت بدورها فى زيادة نسبة العكاره بمياه النيل .
> وأكد اللواء أشرف عبدالعزيز ،رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، أن المياه تم قطعها بداية من الساعة الثامنه صباحاً كإجراءات احترازية ، نتيجة ارتفاع نسبة العكاره فى مياه النيل إلى 1000 NCU ، فى حين أن السبة الطبيعية لا تتجاوز 4 درجات ،وأضاف عبدالعزيز ،بأنه فور انتهاء العكاره الموجودة بمياه النيل سوف يتم فتح المياه والعمل بشكل طبيعى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا