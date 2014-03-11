قطع مياه الشرب بمحطات دشنا ونجع حمادى لارتفاع نسبه عكارة المياه لـ1000 NCU

قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، المياه عن محطات المياه بمركزى دشنا و نجع حمادى ، نتيجة مياه السيول المنصرفه من مخرات السيول إلى نهر النيل والتى تسببت بدورها فى زيادة نسبة العكاره بمياه النيل .

> وأكد اللواء أشرف عبدالعزيز ،رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، أن المياه تم قطعها بداية من الساعة الثامنه صباحاً كإجراءات احترازية ، نتيجة ارتفاع نسبة العكاره فى مياه النيل إلى 1000 NCU ، فى حين أن السبة الطبيعية لا تتجاوز 4 درجات ،وأضاف عبدالعزيز ،بأنه فور انتهاء العكاره الموجودة بمياه النيل سوف يتم فتح المياه والعمل بشكل طبيعى .