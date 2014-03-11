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وزير التموين: نعمل على حل أزمة “طابور العيش” .. واستمرار مشكلة الخبز “عيب”

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وزير التموين: نعمل على حل أزمة “طابور العيش” .. واستمرار مشكلة الخبز “عيب” وزير التموين: نعمل على حل أزمة “طابور العيش” .. واستمرار مشكلة الخبز “عيب”

خالد حنفى وزير

قال خالد حنفي وزير التموين، إن الوزارة تضع مشكلة “الخبز” ضمن أولوياتها، وتعمل على إيجاد حلول لها، مشيرا إلى ان المشكلة الأساسية تكمن في أصلها حيث أنها مرتبطة بسلسلة إمداد الخبز من شراء القمح إلى طابور العيش.

وأضاف في تصريحات لفضائية سي بي سي اكسترا، أنه يجب البدء بطابور العيش لحل هذه الأزمة ، موضحا أن الدقيق يتم تجاوله بالمجان، حيث ان صاحب الفرن يحصل على الدقيق بلا مقابل.

وأكد “حنفي” أن اتفاقات الحكومات المتعاقبة مع أصحاب المخابز أدت إلى أن تقديم صاحب الفرن للخبز بـ 5 قروش، مشيرا إلى انه إذا عمل بذلك فلن يستطيع تحقيق المكسب، وبالتالي لجأ إلى طرق أخرى ليعوض تكاليف انتاجه، مضيفا : “نصف كمية الدقيق التي تقدم لأصحاب المخابز يتم تهريبها، وعيب علينا أن تكون مشكلتنا لحد دلوقتى العيش”.

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