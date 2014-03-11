“القرم” تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والتجاري

أعلنت شبه جزيرة القرم ذات الحكم الذاتي ، منذ قليل ، عن إغلاق مجالها الجوي أمام رجلات الطيران المدنية والتجارية وذلك قبل 5 أيام من بدء الاستفتاء علي انضمامها لروسيا الاتحادية.

الجدير بالذكر ، أن نواب برلمان القرم تبنوا في وقت لاحق ، الموالي لروسيا منذ قليل ، استقلال شبه الجزيرة ذات الأغلبية الروسية ،عن أوكرانيا ، مستقبفين بذلك الاستفتاء الذي من المقرر إجراءه الأحد المقبل والذي يتضمن الالتحاق بروسيا الاتحادية من عدمه.

وجاء في بيان لهذا البرلمان الذي تعتبره السلطات في مييف ، غير شرعي ، حيث ان 78 من أصل 81 نائب كانوا موجودين أقروا بــ”غعلان استقلال جمهورية القرم ذات الحُكم الذاتي ، والأغلبية الروسية.