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“القرم” تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والتجاري

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“القرم” تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والتجاري “القرم” تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والتجاري

مطار القرم

أعلنت شبه جزيرة القرم ذات الحكم الذاتي ، منذ قليل ، عن إغلاق مجالها الجوي أمام رجلات الطيران المدنية والتجارية وذلك قبل 5 أيام من بدء الاستفتاء علي انضمامها لروسيا الاتحادية.

الجدير بالذكر ، أن نواب برلمان القرم تبنوا في وقت لاحق ، الموالي لروسيا   منذ قليل ،  استقلال شبه الجزيرة  ذات الأغلبية الروسية ،عن أوكرانيا ، مستقبفين بذلك الاستفتاء الذي من المقرر إجراءه الأحد المقبل والذي يتضمن الالتحاق بروسيا الاتحادية من عدمه.

وجاء في بيان لهذا البرلمان الذي تعتبره السلطات في مييف ، غير شرعي ، حيث ان 78 من أصل 81 نائب كانوا موجودين أقروا بــ”غعلان استقلال جمهورية القرم  ذات الحُكم الذاتي ، والأغلبية الروسية.

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